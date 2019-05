23 may 2019

Nos ha pillado por sorpresa, porque hace tan solo unos días Kendall Jenner declaraba, públicamente, que no descartaba dar un paso en la relación y casarse con Ben Simmons. ¿Ha sido eso, el miedo al compromiso del jugador de la NBA, lo que ha provocado que hayan roto?

Pues puede ser una teoría. Pero lo cierto es que desde su entorno hablan de que no están juntos, pero con cautela, sosteniendo que puede ser tan solo un alto en el camino para coger aire y retomar la misma con más ganas. "Están en un descanso. La relación siguió su curso. Ella está pasando tiempo con sus amigos y vuelve a estar en modo divertido", son las palabras que recoge la revista 'People', citando a una fuente cercana a la expareja.

Kendall y Ben llevaban aproximadamente un año juntos y, hace un par de semanas, en esa entrevista en la que no descartaba la posibildiad del matrimonio, también confesaba la razón por la que prefiere llevar sus relaciones sentimentales con la mayor discreción posible y alejadas del foco mediático.

"Para mí, muchas cosas son muy especiales y muy sagradas, como mis amigos y mis relaciones, personalmente creo que llevar las cosas al público hace que todo sea más complicado", comenzaba la hermana de las Kardashian esa explicación. "Soy muy joven y en este momento siento que las relaciones no siempre son muy seguras y no quiero atraer demasiada atención a algo si realmente no sabes a largo plazo como va a ser", añadía.

Un nuevo capítulo para la historia de uno de los clanes más célebres de Estados Unidos. Los detalles, seguro, en 'Keep Up With The Kardashian'. Una cosa es que a una le guste la privacidad y otra que pueda separase de la realidad de su destino: la de haber nacido en el seno de esa familia.

