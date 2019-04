27 abr 2019

Ahora sí parece haber llegado el momento de lucir esos petos vaqueros de otros años. sin embargo, muy probablemente no lo luzcas como lo has hecho anteriormente... En el Día de Sant JordiAitana firmó su libro en Barcelona y lució un peto largo de Asos (disponible por 42,99 euros) combinado con un crop top en color blanco. Un look aparentemente normal si no fuera porque ha prescindido de uno de los tirantes de la prenda y lo ha llevado abrochado pero por debajo de la axila.

Pero lo más sorprendente no ha sido esta señal de estilo que nos da la cantante catalana, sino que Kendall Jenner, una de las mayores celebrities del momento y modelo, ha llevado el peto de la misma forma solo que desabrochado. El peto de la hermana de Kim Kardashian es de Calvin Klein y también lo ha lucido con una camiseta blanca de manga corta.

Si aún estás pensando si llevar o no esta pieza que significa que el verano se aproxima, echa un vistazo a nuestras tiendas 'low cost' favoritas: Zara, Mango, Bershka o Stradivarius. El peto vaquero largo te está esperando y muy probablemente termines llevándolo como ellas.