18 abr 2019

Ahí donde la vez, tan natural y auténtica, Kendall Jenner es una de las modelos mejor pagadas del mundo. Pero aunque pienses que el alejarse del clan Kardashian sea por el afán de protagonismo y superioridad en el mundo de la moda, es más bien todo lo contrario.

¿Cómo puede sentirse acomplejada alguna de las hijas del clan Jenner-Kardashian? Pues sí. Y ellas mismas lo cuentan sin complejos. Kendal Jenner la modelo mejor pagada, Kylie Jenner, una de las millonarias más jóvenes del mundo, Kim Kardashian que, además de todos sus logros en televisión y su línea de maquillaje, está estudiando para ser abogada… y así sigue sumando. Tanto que suman que no cobran menos de un millón de euros los post publicitarios en Instagram.

Supongamos que nosotros haríamos lo mismo. Eso sí, Kendall a lo que se refiere no son complejos materiales o haber logrado menos que sus hermanas. Sino de haber nacido con menos atributos físicos que ellas y lo que, realmente, no le hacen falta para ser la mejor versión de sí misma. "Mis hermanas tienen muchas más curvas que yo. Ellas tienen pechos y yo no. Y crecer siendo una niña así solo me llevaba a pensar que nunca sería tan sexy como ellas. (…) Sentí que no encajaba nada en su mundo durante la mayor parte de mi vida", cuenta la modelo en una entrevista para el diario británico 'The Telegraph'.

Pero esto de ser diferente a Kendall Jenner le ha terminado gustando más que el propio reality de sus hermanas. "Ahora mismo tampoco soy muy parecida a ellas y me encanta que la gente lo perciba así. Me gusta hacer cosas diferentes, y eso es GENIAL", decía. Di que sí Kendall, eres única y eso no te lo quita nadie.

