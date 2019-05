23 may 2019

Hace cuatro años, media europa cantaba a grito pelado ese 'ie ieeee' tan famoso de Edurne. Hace cuatro años, la extriunfita madrileña representaba a España en el festival de Eurovisión, celebrado en Viena (Austria). Y anoche, en 'El hormiguero', dio su opinión sobre cómo lo hizo Miki el pasado sábado en Tel Aviv.

"Fue maravillosa", confesó, asegurando que el resultado, en el fondo, no es tan importante -Miki quedó el 22 de 26 participantes-. Aun así, resultar ganador es un hecho con el que fantasean todos los concursantes, aunque digan todo lo contrario. "Todo el mundo quiere ganar y, aunque yo no lo hiciese y quedase en un puesto tan bajo, gané otras cosas. Todo el mundo gana. La experiencia es muy dura, la exposición es brutal… Pero a mí me compensó", explicaba la cantante, que recuerda su experiencia en el certamen como un momento muy especial de su vida.

Edurne está actualmente sumergida en su nuevo trabajo: 'Demasiado tarde', un tema que refleja su personalidad. "He estado reflexionando en este tiempo. Este proyecto es muy personal. Han sido cuatro años, nunca es demasiado tarde si las cosas se hacen bien y si es para hacerlo de la mejor manera. El disco quiero modernizarlo un poco y meterle un toque latino. El single ha tenido muchísima aceptación y estoy encantada", confesaba feliz. Además, también está en pleno rodaje de 'Servir y proteger', la serie de TVE en la que participa desde finales del año pasado.

En cuanto al amor, su relación con David De Gea, a pesar de la distancia -él vive en Manchester- parece ir viento en popa, pues la artista le ha mostrado todo su apoyo en cualquier decisión profesional que tome.

