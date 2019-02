20 feb 2019

Está nueva temporada de 'Got Talent' viene más cargada de emociones que nunca y sino que se lo digan a Edurne, que hace unos días daba su pase de oro en el programa a una de las parejas de baile más impactantes (Dúo Flame). Pero si hay algo que ha destacado del 'talent show', además de sus concursantes, ha sido el 'look' escogido por la miembro del jurado Edurne.

Un 'look' con mono blanco largo de Pedro del Hierro que ella misma se ha encargado de compartir a través de su perfil de Instagram y cuyo diseño nos parece perfecto para presumir de 'tipazo' está primavera.

Se trata de un mono largo con escote en pico, aberturas laterales y pantalones acampanados con mucho estilo retro, que nada más verlo nos hemos puesto a buscar como locas en la web de Pedro del Hierro y tenemos malas noticias...

No sabemos si ha volado en tiempo récord de la web o si aún no está disponible, lo único que tenemos claro es que no hemos encontrado ni rastro de él en la web de la firma...

Así que hemos buscado entre nuestras firmas 'low cost' favoritas un diseño similar con el que copiar este nuevo 'lookazo' de la cantante y hemos dado con uno muy parecido en la web de Asos por 77,99 euros:

Mono largo blanco con cuello halter de John Zack Tall, 77,99 euros. pinit Asos.

¿Preparada para presumir de 'tipazo' está primavera?

