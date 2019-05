23 may 2019

Se quedó a las puertas de entrar en el 'reality'. Ella misma lo confesó en las redes sociales, bastante cabreada y cargando las tintas contra Isabel Pantoja. Ahora, a Bárbara Rey, a la que Mediaset le dio un puesto de colaboradora en el debate 'Tierra de nadie' del concurso de supervivencia, podría volar hasta Honduras para sumarse al juego de 'Supervivientes'.

Eso sí, con unas reglas muy concretas. Fue en la noche del martes cuando Carlos Sobera le anunció que desde la direción tenían una propuesta que hacerle: "Me está diciendo dirección que si quieres ir a Supervivientes, te sacamos un billete de avión ahora mismo". Aunque parecía que moría por ir en aquella publicación de las redes sociales, su respuesta fue tajante: "No, no, no. A estas alturas de concurso no. 'Supervivientes' es un 'reality' que me encanta y al que me encantaría ir, pero no voy a ir ahora para estar un cuarto de hora. Yo empiezo el concurso desde el principio".

Pero también estaban preparados para esa contingencia. "2020 parece que está lejos, pero está aquí, a la vuelta de la esquina. ¿Quieres ser la primera concursante de Supervivientes 2020?", le dejaba caer un Sobera que encontró la réplica de la 'vedette': "Bueno, eso lo mismo sí. A lo mejor… Me habéis metiedo en un 'embolao'..."

A la espera de que se decida, Isbael Rábago le daba un argumento que bien puede valer que veamos a Bárbara entre palmeras y dando una sorpresa a su querida Chelo García Cortés: "No lo estás entendiendo. Lo de ir ahora como no es para concursar. Lo del 'fantasma del futuro' es un privilegio. Vas y estás en la isla 3 días… Otros matarían por ello. A mí me lo dicen y me voy nadando".

Los problemas económicos que acucian a la que fuera mujer de Ángel Cristo podrían ser determianntes para que dé el sí. Juego va a ofrecer. De eso no nos cabe la menor duda. Si no nos creen, solo tienen que darse una vuelta por su cuenta de Instagram para darse cuenta de que Bárbara, es mucha Bárbara.

