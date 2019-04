12 abr 2019

Barbara Rey parece ser una fiel seguidora del 'GH Dúo', por lo que no dudó en comentar la jugada durante la gala final. Aunque no le gustó mucho como iba el transcurso del programa. "Que vergüenza cómo están tratando a María Jesús en la final, no paran de poner videos que le perjudican, y a Kiko venga a aplaudirle", comenzaba, a la vez que afirmaba que la cadena quería poner al hijo de la tonadillera como ganador.

"Se me cae la cara de vergüenza ajena viendo cómo el regidor manda al público a abuchear a María Jesús. Ahora le darán el maletín a Kiko", continuaba en un texto que dejaba claro quién era su ganadora: "Para mi, y para casi media España, María Jesús, ganadora".

Finalmente, Bárbara Rey se salió con la suya y tuvo que comerse sus palabras al decir que el programa coronaría al cantante como ganador, pues la ex Miss España se hizo con el premio final. Así, su desencanto no solo hacía referencia a los finalistas, pues también quiso destacar el momento en el que Julio Ruz, expulsado por acosador, era aplaudido, calificándolo de "vergonzoso".

Los seguidores de la modelo no tardaron en reaccionar a sus palabras, e incluso le han tachado de "tener envidia" a la familia Pantoja. "¿Por qué tanto odio?", le preguntaban. Algo a lo que Bárbara Rey todavía no ha querido contestar y, posiblemente, no lo haga.

