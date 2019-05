24 may 2019

Fue un momento incómodo, pero las tablas que tiene Ana Rosa Quintana dan para salir al paso de eso y de mucho más. Aunque, quizás, no se imaginaba que sería un compañero el que la metiera en ese aprieto. Hablamos de Bertín Osborne, que le dio un corte en directo del que la presentadora tuvo que salir como buenamente puedo.

Esta noche, Bertín entrevista a Marta Sánchez y Carlos Baute en 'Mi casa es la tuya'. Así que, aprovechando la coyuntura, Ana Rosa aprovechó que le tenía al otro lado de la pantalla pare preguntarle por la última polémica que protagonizó hace un par de semanas Marta, cuando le tiraron huevos en un concierto en Barcelona.

Yo no estoy aquí para hablar de Marta Sánchez"

"Yo no estoy aquí para hablar de Marta Sánchez". la respuesta no pudo ser más tajante. La presentadora le dio réplica con naturalidad: "Hombre, Bertín, yo lo quiero saber todo". Él no se calló: "Si quieres que hablemos de otra cuestión, me invitas a tu programa un día y voy encantado, como he hecho siempre".

Quintana despidió la conexión de una manera educada y elegante ante la salida de tono y la incomprensión de que no quisiera hablar del tema, precisamente él que se mete en todos los charcos que sea posible: "Puedes venir a este programa siempre que quieras. Un beso fuerte".

¿Qué le pasó a Osborne para contestar así a su compañera? El día que se siente en el plató de 'El programa de Ana Rosa', ella tendrá oportunidad de preguntárselo delante de la audiencia.

