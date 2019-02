18 feb 2019

Kike, el hijo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez que nació con una lesión cerebral, no parece levantar cabeza de sus problemas de salud. El niño, que ha tenido que ser intervenido en los últimos meses en varias ocasiones, ha tenido un último problema. Era su padre el que narraba cómo, estando en la UCI, el niño sufrió una fracturas en ambos fémures que le llevaron de nuevo al quirófano.

Se lo contaba a Jesús Vázquez, que seguía las palabras de su compañero de cadena con atención y con evidente gesto de preocupación. La misma que comparten todos los familiares del matrimonio y del pequeño, que está atravesando un bache que ya dura demasiado. Porque tanto Bertín como a Fabiola etsán muy pendientes de que esos huesos suelden bien para que Kike no pierda autonomía.

A Osborne se le rompió el alma cuando su hijo, que no suele hablar, le dijo: "Él no suele hablar, y yo le vi con esa cara de ángel que tiene, y me dijo papá ayúdame por favor". El presentador se rompía ante Jesús al contar este episodio. Una reacción que deja más que claro el calvario que están sufriendo como consecuencia de la salud de Kike.

La osteoporosis temprana que ha desarrollado, siendo tan joven, es el principal foco ahora para la familia. Kike tiene los movimientos limitados y los esfuerzos se centran en reforzar todo lo que se pueda al niño para que la vida no se le complique.

