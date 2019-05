24 may 2019

Kiko Rivera está empezando a llamar a las cosas por su nombre. A no cortarse en las intervenciones públicas. Ojo, no a rajar a diestro y siniestro, sino a responder con sinceridad cuando es preguntado. Ayer lo dejó más que claro. Primero cuando Jorge Javier Vázquez se interesó por si era cierto o no que no se hablaba con su hermana en esos momentos. Lo confirmó. Sin miramientos.

Aclaró que no deja de ser su hermana y que las cosas se arreglarán, pero que esa noche no era ni el día ni el momento para limar esas asperezas. Con lo que sí fue contundente fue con el tema de la animadversión que siente por Aneth, la amiga de su hermana que ha querido acercarse a su madre, Isabel Pantoja, dentro de la isla. No se cansó de repetir que la expulsión de Aneth era lo mejor que le había pasado a la tonadillera desde que aterrizó en Honduras.

Quiere un poco menos a mi madre y quiérela mejor"

"Estoy muy feliz de que estés aquí porque así mi madre se ha quitado a lo peor de la isla. Mi madre tiene al enemigo en casa y eres tú", era lo primero con lo que le atacaba Kiko a la ya exconcursante del 'reality' cuando se pusieron uno delante de la otra. "Eres una falsa. Quédate con mi hermana, que sois todas iguales. Quiere un poco menos a mi madre y quiérela mejor", añadía.

Pero, ¿por qué el 'DJ' no puede ni ver delante a la amiga de su hermana? El primero abrir esta veda era el presentador, Jorge Javier, que sentenciaba: "Hay audios en los que hablas mal de Anabel, está enfadada y quiere hablar contigo". Kiko corroboraba que tenía ese material, y le echaba en cara: "Tanto tú como tus amigas, tuvisteis una falta de respeto grandísima".

Tus amigas practicaron sexo en el salón de mi casa"

Como Aneth insistía en que no sabía de que hablaba, al final Rivera estalló y se lo dijo sin miramientos: "Tus amigas practicaron sexo en el salón de mi casa cuando todo el mundo estaba durmiendo. Y yo me desperté y lo vi. Y eso es una falta de respeto".

Volviendo al tema de los audios, por la mañana, Antonio Rossi había tocado el tema en 'El programa de Ana Rosa'. "Hay una conversación en la que Aneth insulta a un miembro de la familia Pantoja ante un periodista peruano", explicaba antes de poner al descubierto que era Anabel contra la que cargaba con dureza.

Más noticias sobre Kiko Rivera...

- Así felicitaron Anabel Pantoja y Kiko Rivera a su abuela por su cumpleaños

- Chabelita Pantoja y Kiko Rivera se enfrentan por Aneth

- Kiko Rivera se codea con las estrellas latinas