24 may 2019

Conmocionados, así nos dejaba el Instagram de Sara Carbonero en el que hacia público que había sido intervenida de un tumor maligno de ovario, este pasado martes en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Una noticia que llegaba justo 20 días después de que su marido Iker Casillas sufriera un infarto y tuviera que ser intervenido también. La pareja perfecta para la prensa rosa se nos derrumbaba y, quizás, por eso nos impactaba más la noticia.

Parece que a los famosos todo les va bien y, como son guapos y ricos, no tienen problemas. Pero desgraciadamente, como el resto, son humanos y el cáncer, o esa dichosa palabra de seis letras que aún le cuesta escribir a Carbonero, no entiende de fama ni de dinero.

Este es tu partido más difícil, pero seguro que lo ganas

Imagino como estarás en estos momentos, en los que devolverías todo lo bueno que te ha pasado en la vida a cambio de no tener que pasar por esto. Pero has tenido la suerte de pillarlo a tiempo y eres fuerte y muy querida, y eso te dará fuerzas para acabar con ese mal que está presente en casi todas familias. Si te soy sincera, aún me cuesta reconciliarme con el de arriba, porque no entiendo que esto le pase a gente joven con una vida plena. Pero, a cambio, me ha puesto en el camino a unas manos prodigiosas que lo mismo extirpan un pulmón a las seis de la tarde que se levanta a las tres de la madrugada para salvarle la vida a una niña que la golpeó un caballo durante sus clases de hípica. Yo los llamo héroes anónimos.

Pero tú no eres anónima ni para estar enferma, aunque eso a ellos no les importe y serán tu mejor apoyo en este largo camino. Sé que es duro, pero has empezado dando ejemplo sin comercializar con tu enfermedad, como han hecho otras. Y estoy segura que servirás de espejo para tantas jóvenes que hasta ahora te han admirado y seguido por tu forma de ser y tu estilo de vida. Sara, este es tu partido más difícil, pero seguro que lo ganas. Hoy todas somos más Sara Carbonero que nunca.

Más 'Confidencias'...

- De puertas para adentro

- El viaje fantástico de Albert Rivera y Malú

- La cocina está de moda