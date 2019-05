24 may 2019

un nuevo revés ha sacudido la vida de la familia Casillas Carbonero. El pasado 21 de mayo Sara Carbonero tuvo que ingresar en la clínica Ruber Internacional de Madrid para ser operada de un tumor en el ovario. Afortunadamente, y aunque queda recuperación por delante, parece que la operación salió según lo previsto.

Así lo afirmaba el comunicado que remitió el hospital horas después de llevarla a cabo. En él, el equipo médico aseguraba que la periodista había sido intervenida "para la extirpación de una tumoración ovárica, con éxito y sin incidencias". Añadían además que su alta médica estaba prevista para "los próximos días, salvo complicaciones" y que "durante los próximos meses continuará tratamiento médico hasta su completa recuperación".

Este comunicado llegaba tras las palabras de la propia presentadora en Instagram, donde sorprendió al contar en primera persona el problema de salud al que se enfrentaba solo tres semanas después de que su marido, Iker Casillas, sufriera un infarto de miocardio. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir", decía.

Acompañaba sus líneas con un texto de Murakami en el que habla de enfrentarse a la tormenta y explicaba: "Hace unos días, en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", contando así que ya había pasado por quirófano.

