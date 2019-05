24 may 2019

No ha dado muchos detalles, porque asegura que no puede, que entorpecería el proceso. Sin embargo, los seguidores de Verdeliss no han podido evitar la preocupación con el último vídeo que la 'influencer' ha colgado en las redes sociales denunciando haber sido víctima de una estafa y en el que comienza manifestando que "he invertido toda la mañana de abogados".

Eso sí, aunque no haya podido ahondar en el tema, ha aprovechado para desahogarse delante de esos 'followers' que ya se han convertido, prácticamente, en parte de su familia: "Supongo que es cruzarnos en el camino con personas sin escrúpulos y dar la casualidad de que nosotros hemos puesto en ellos toda nuestra buena fe, dinero, ilusión y familia".

"A nivel personal te afecta un montón, pero luego llego a casa... veo a mis hijos que tienen salud y digo, mira si ellos están bien, tengo todo lo que necesito", concluye Verdeliss que, tras ver cómo su hija Miren nacía de manera prematura el pasado 1 de febrero, valora mucho precisamente eso, que los suyos estén bien.

Estefanía Unzu, que es como se llama, lleva años ofreciendo sus vídeos en YouTube, pero el salto de cara al gran público lo dio hace unos meses, con su entrada, embarazada, a la casa de 'GH VIP'. Ella fue la primera en la historia del 'reality' en hacerse una ecografía en directo para desvelar al mundo el sexto del bebé.

Más noticias sobre Verdeliss...

- El motivo que ha llevado a Verdeliss a la hospitalización

- El 'zasca' de Verdeliss a un tuitero que insinúa que su casa nueva está pagada por las marcas

- El casoplón al que se mudarán Verdeliss y su familia