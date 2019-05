25 may 2019

Durante la apertura de la tienda ‘ES Collection’ en el madrileño barrio de Chueca, Jorge Javier Vázquez se sinceró ante las preguntas de la prensa. No solo confesó que no quería que ganase Isabel Pantoja Supervivientes, también cuál es actualmente la relación que mantiene con su ex, Paco.

El presentador confesó que, tras sufrir el ictus, volvió a reencontrarse con el que fuese su pareja durante muchos años. A partir de ahí comenzaron a surgir los rumores y fueron muchos los que afirmaban que la pareja había vuelto, algo que él tuvo que desmentir.

"No tengo ninguna relación, nada de nada, está en casa para ayudarme, no hemos hablado del tema, somos muy británicos", comenzaba diciendo. "Él ya forma parte de mi familia, yo también hubiera estado si la situación hubiera sido diferente. Ha sido uno de los hombres de mi vida pero tengo 50 años y cuantos más tengo, mejor", finalizó.

