24 may 2019

Jorge Javier Vázquez ha reflexionado sobre la frase desentonada que le dijo a Dakota y por la que la concursante pasó uno de sus peores momentos dentro de 'Supervivientes 2019'. Hacía referencia, nada más y nada menos, que a su paso por 'Hermano Mayor' y a Dakota le dolió que Jorge lo recordase y se lo tomase a la ligera.

El presentador ya ha hablado sobre el tema, pero mejor ha sido su mensaje para Dakota de ánimo y de fuerza dentro del concurso. "Mira, Dakota, el pasado jueves tuvimos tú y yo un desencuentro importante e intenté poner una nota de humor y la verdad es que no salió como yo esperaba. Creo que no era ni el momento adecuado, ni el tono, entonces yo quiero pedirte disculpas si en algún momento te hizo daño y te hirió la frase que yo pronuncié, quiero que sepas que en ningún momento te quise herir con esa frase", le decía mientras Dakota asentía entendiendo qué le estaba diciendo Jorge Javier.

"Para mí tu paso por hermano mayor no tiene absolutamente nada de vergonzoso ni de criticable. Es un programa de crecimiento personal y tú así lo demostraste. Si en algún momento te he herido o te he hecho daño te pido disculpas", terminó el presentador para que Dakota cerrase la conversación con un "Gracias, yo también te pido disculpas por las formas". Como era de esperar se ha llevado un más que merecido aplauso de la audiencia de 'Supervivientes'. Él por reconocer su error y tratarle con cariño y ella por admitir que tampoco tiene las mejores formas dentro del concurso.

Además, Jorge Javier quiso explicar lo que significaba para él el tema del humor: "Si hago una broma es para que todos riamos, no para que nadie pueda llegar a sufrir. No va a volver a suceder porque mis concursantes son sagrados" y sentenció que, si no erramos cuando estamos vivos, no lo haremos nunca. ¿De los errores se aprende, no?

