22 may 2019

Isabel Pantoja está pensándose abandonar 'Supervivientes 2019'. La audiencia no ha querido que así sea y le ha salvado de la nominación que "acabaría con su sufrimiento" dentro de la isla de Honduras. ¿Qué hará ahora? Está por ver. Pero desde luego que si esto sucede va a ser un antes y un después de 'Supervivientes' y de la Pantoja en televisión.

Especulando qué podía pasar con la concursante que quería irse, estaba nominada pero tenía todas las de ganar, debatían en 'Sálvame' la posibilidad de que la mandasen al palafito. Enseguida, Jorge Javier Vázquez encendió su chispa y pidió la atención pues su propuesta más indecente estaba a punto de llegar.

"Yo me propongo desde aquí, si Isabel Pantoja acaba en el palafito, hacerle compañía yo durante toda una semana viviendo en condiciones como un supervivientes", decía el presentador mientras todos en 'Sálvame' ponían los ojos como platos y no daban crédito a lo que estaban diciendo. "Eso lo dice porque no va a ir" dice Anabel Patoja sobre su propuesta descabellada. Pero Jorge Javier se podía haber marcado un Dakota con un "¿qué no? Te digo yo a ti que sí". "Eso le cambiaría el chip" terminaba admitiendo Anabel Pantoja. Y como para no. Imagínense a Jorge Javier y la Pantoja juntos en 'Supervivientes'. ¡Bomba! Que dirían en 'Sálvame'.

Empezaban a motivarse los colaboradores y el presentador insistía: "Yo lanzo el guante, quien lo quiera recoger…". Según María Patiño este sería el momento culmen de Isabel Pantoja dentro de la isla. "No es malo para la Pantoja. La Pantoja ya no se relaciona bien con su grupo. En soledad se va a encontrar, va a cantar, tiene sus latas, su cantora, sus ríos, su mar, sus peces. ¿Es verdad o no?" dice María Patiño entre risas de todo el plató.

