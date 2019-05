26 may 2019

A pesar de que Pedro Almodóvar se fuese sin la ansiada Palma de Oro del Festival de Cannes, puede celebrar que Antonio Banderas se alzase con el premio a mejor actor por su papel en 'Dolor y Gloria'.

Visiblemente emocionado y acompañado de su pareja, Nicole Kimple, el actor subía a recoger el premio, donde dedicaba unas emocionantes palabras a Pedro Almódovar, el hombre que le dio la oportunidad de interpretar su 'alter ego'.

"En nombre propio y de mi personaje en 'Dolor y gloria que aunque se llame Salvador Mallo no es ningún secreto que en realidad es Pedro Almodóvar", declaró, y añadió: "Respeto a Pedro, le admiro, le quiero. Él es mi mentor. Y me ha dado tanto en la vida que no tengo más remedio que dedicarle este premio". También quiso destacar el gran trabajo que conlleva hacer una película de esas características: "detrás de nuestro trabajo no hay sólo una alfombra roja. Hay dolor. Pero también hay noches de gloria, como ésta".

Tras la gala, el actor también quiso mostrar el orgullo de haber sido premiado a través de Instagram. "Abrumado por tantas felicitaciones y muestras de cariño. Un honor recibir el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. Quiero dar las gracias a Pedro Almodóvar y a toda la familia de 'Dolor y Gloria", escribía.

