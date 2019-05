27 may 2019

La guerra entre Makoke y Kiko Matamoros es la historia de nunca acabar. Y eso que, ahora que cada uno tiene su pareja, podrían estar más relajados y centrados en cuidar esas relaciones para que lleguen a buen puerto. Pero no. Han encontrado un nuevo punto de fricción en el que enredarse, atizarse en público y, de paso, seguid hablando de ello a ver si cae algún euro a la hucha.

En esta ocasión son los muebles de esa casa que compartieron durante tantos años lo que ha provocado que se salten a la yugular el uno a la otra, y viceversa. El que ofrecía la información era Kike Calleja este fin de semana en 'Viva la vida', asegurando que las intenciones de Kiko eran esas, hacerse con el mobiliario.

Si no tiene casa, ¿para qué le voy a dar unos muebles que ahora necesito? makoke

La respuesta de Makoke no tardaba en llegar y era contundente. Dirigiéndose a su exmarido, decía: "Me has sido infiel, me quieres arruinar y ahora también me quieres quitar los muebles, y encima para quemarlos porque no tienes ni casa". Muy enfadada, no entiende este último movimiento. "Si no tiene casa, ¿para qué le voy a dar unos muebles que ahora necesito?", añadía.

Él mismo lo explicaba ayer por la noche en el 'photocall' de un concierto al que acudía y posaba junto a su chica, Marta López Álamo: "Después de hablar con ella y existir ese acuerdo me contestó diciéndome que solo podía mandarme mi ropa a una dirección que le tenía que dar, por consejo de sus abogados. A mí me ha sorprendido mucho".

Yo creo que es un robo, una apropiación indebida" kiko

"Parece ser que esto puede ser así desgraciadamente y qué le vamos a hacer. Cada uno que duerma con la conciencia del lado que le dé la gana. No pierdo tiempo en demandar, no me merece la pena demandar a la madre de mi hija. Yo creo que es un robo, una apropiación indebida", zanjaba Matamoros.

No hay tregua. Y, una vez terminen con la guerra de los muebles, fijo que encuentran otro punto por el que discutir y seguir estando en primera línea informativa.

Más noticias sobre Makoke...

- El sensual desnudo de Makoke en Instagram

- Cristina Pujol sale con el joven con el que Makoke le fue infiel a Kiko Matamoros

- La prueba de que Makoke estuvo con Brad Pitt