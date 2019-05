27 may 2019

No es el primero -ni será el último- de los concursantes de 'OT 17' que han experimentado ya en sus carnes la presión de las redes sociales y los comentarios desagradables de cierto sector de los usuarios. Luis Cepeda se ha convertido en las últimas semanas en el blanco de los 'haters'. Ya se sabe que van por modas, por oleadas, por objetivos a los que atizar.

El cantante ha aguantado estoicamente... hasta que no ha podido más. Cepeda ha decidido lanzar un mensaje de respuesta en las redes a todos aquellos que han decidido meterse con él y hablar de cómo ha ido perdiendo pelo en los últimos tiempos. Lo ha hecho de manera contundente y recibiendo el aplauso de sus fans incondicionales.

"Llevo casi seis meses leyendo 'Cepeda Calvo', fruto de una interacción con fans que desde fuera no se entendió. Seis meses leyendo a nenes de 14/16 años acatando órdenes de youtubers o simplemente por moda. ¡Chicos, tengo pelo! ¡Lo siento! Y mucho más que vosotros. Y lo tendré mucho tiempo por genética", comienza en esa especie de comunicado.

"Es una sensación doble. Me hace gracia que se aferren a una idea que creen que me molesta, dando visitas y monetizando YouTube por cada comentario. Y a la vez, pena, por el bajo intelecto que demuestran las generaciones venideras. Tenía que decirlo porque no lo entiendo. Sigan, por favor", rematan las líneas con las que Luis ha tomado la decisión de parar los pies a los 'haters'.

Esta es la defensa que ha hecho de sí mismo Luis Cepeda. pinit instagram.

Esto llega justo en medio de un revés: el que le ha dado su ex, Aitana Ocaña, en Instagram. La joven cantante ha decidido no solo hacerle un 'unfollow' -que él le ha devuelto convenientemente-, sino borrar todas las fotos que tenía con él en la red. Deshacerse de toda huella de aquellos días en los que vivieron un amor, en la mayor parte de su tiempo, oculto en la clandestinidad.

