27 may 2019

Conviene recordar que el Festival de Eurovisión premia una canción y no una actuación. De hecho, si repasan el mítico momento de la victoria de Massiel con 'La, la, la', descubrirán cómo los presentadores del certamen, celebrado en Londres en el Albert Hall, entregaban el micrófono de cristal a los compositores del tema, El Dúo Dinámico. La actuación en directo forma parte del gran 'show' televisivo que sigue siendo el programa de entretenimiento con más audiencia de Europa (unos 200 millones de espectadores, un 36,7% de 'share' en España) y ayuda a vender el directo de una canción. Pero una puesta en escena espectacular no hace milagros: si la canción no pega, no es posible lograr una buena posición.

Este año, España quiso montar un colorista espectáculo (divertidos los 'memes' inspirados en 'Aquí no hay quien viva') y conviene celebrar la actitud de Miki, siempre sonriente y dándolo todo en cada momento. Pero la canción no daba para más: si uno escucha la 'playlist' del festival, se da cuenta de la calidad de la producción de canciones como las de Países Bajos (la ganadora), Italia, Suiza o Suecia, a años luz del sonido de verbena de esa venda condenada a caer al puesto 22. Por favor, apostemos por una canción. Luego ya vendrá el artista.

Viva la muerte

España es un buen país para morirse. Da igual las críticas que uno reciba en vida: es meterse en un ataúd y todo son alabanzas. #0 ha querido explorar con esa costumbre tan española en un divertido y macabro juego, 'El cielo puede esperar'. Con un título inspirado en Antonio Mercero, la apuesta consiste en ‘matar’ a una famoso y mostrarle las reacciones de sus seres queridos, con sus panegíricos, sus recuerdos, sus secretos… Aunque la idea podría ser más cruel, la puesta en escena es suficiente para cumplir la misión, sobre todo porque nos acerca a los personajes de una manera original.

El elegido para el primer funeral fue Leyva: le recordaron Iván Ferreiro y Dani Martín, además de otros familiares y amigos. Tras Leyva llegarán figuras como Ana Belén (cuyo poder de convocatoria tal vez habría sido conveniente aprovechar para el estreno), Arturo Valls, Antonio Resines, Javier Sardá y Patricia Conde. Entre los aciertos, las actuaciones de Sabina y ese coro final con Ariel Rot, Marc Ros (Sidonie), Tarque y Xoel López y otros muchos. Teniendo en cuenta el morbo que nos dan estas cosas, lo más probable es que pronto veamos más muertos muy vivos.

La tele y la vida

Chelo no tiene suerte con la naturaleza y parece expuesta a los ataques constantes de las alimañas. Pero que no se nos enfaden sus compañeros de 'Sálvame', que no nos referimos a ellos sino a las criaturas que habitan en los cayos de 'Supervivientes'. A Chelo le picó una medusa. Como a Mónica en el capítulo de la serie 'Friends'. Y como la realidad tiende a copiar la ficción, Chelo buscó que alguien le orinara en la herida para curarla. Como hiciera Chandler en un acto que vendría a confirmar su relación. Pero Chelo no es Mónica y el único Chandler que tenía a mano era Isabel Pantoja. Pero, claro, la imagen de Isabel haciendo aguas menores sobre su amiga habría sido más propia de una película iniciática de Pedro Almodóvar que de un programa de ‘prime time’. Y, de paso, una esas imágenes icónicas que baten récords de audiencia.

Así que el curandero del incidente no fue otro que Oto, un 'youtuber' que seguramente no ha visto el capítulo de 'Friends' y que, desde luego, no recordará todas las recomendaciones médicas que al albur de aquella anécdota se publicaron: según la American Chemical Society el pis no solo no ayuda sino que empeora la herida y, debido a la temperatura del líquido, podría incluso inflamarla. Lo gracioso es que pasan los años y seguimos creyendo que Mónica y Chandler tenían razón.

Más noticias relacionadas...

- Holanda gana Eurovisión 2019 y España se queda en los últimos puestos

- Los gallos de Madonna y la bandera palestina: las polémicas de la diva en Eurovisión

- Miki, cada vez más cerca de los favoritos de 'Eurovisión'