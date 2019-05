27 may 2019

Makoke y Tony Spina son una de las parejas del momento y no pueden evitar compartirlo y hacernos partícipe de ello. Pero, que de repente las cosas se resuman a que él está en su casa y trabajando, ¿es un poco raro, no? Pues así mismo es. Los tortolitos han pasado el fin de semana en familia, y las siguientes imágenes no son nada de todo lo que ha habido detrás.

Después de dar la tremenda exclusiva de que están, por fin, oficialmente juntos, están repartiendo amor por sus redes sociales. Tanto que hasta la familia se ve involucrada pues en los stories de este fin de semana también estaba Javi Tudela. ¡Wow! Qué rápido avanza la cosa o qué despistados nos tenían justo antes de saber que esta historia de amor avanzaba a pasos agigantados.

¡Feliz domingo! Y tanto. La ex de Kiko Matamoros compartía unos stories muy graciosos en su Instagram donde se dejaba ver a Tony Spina en su casa. No en cualquier sitio, sino en la tremenda piscina que tiene para no morir de calor en verano. Y para más, ¡estaba trabajando! Esta tarea es imprescindible y a cambio de un chapuzón Tony lo hace encantado. ¿Qué pensará Kiko Matamoros de todo esto? Seguro que está agradecido de ahorrarse él el trabajo.

Para finalizar ese maravilloso domingo familiar, la pareja se fue junto a Javier Tudela a jugar al pádel. "Te vamos a dar una paliza" le decía a Tony Spina, en este caso, en los stories de él. Parece que a Tony y a Makoke les sobra el amor y que lo celebren durante mucho tiempo. Pero que no den tanta envidia…

