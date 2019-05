27 may 2019

En la isla de 'Supervivientes' hay tanto tiempo que rellenar, que una se puede acordar hasta del trabajo -del que dejó en España, que estar allí ya es una tarea de por sí complicada con la que batallar-. Si no, que se lo pregunten a Chelo García Cortés, que ha acabado haciendo una pequeña radiografía de cómo se lleva con algunos de sus compañeros de 'Sálvame' -la defensa que hizo de ella Emma García por un comentario ofensivo-.

Ha sido en una conversación con Dakota donde no ha tenido problema en expresar qué le parecen algunos de los profesionales que se sientan cada tarde a su lado en el plató de 'Sálvame'. Empezando por una que, además, es buena amiga desde hace muchos años: María Patiño. Lo hizo porque la joven den 'Hermano Mayor' dijo: "La que me cae bien es la Patiño, me cae muy bien. Se la ve muy buena persona". Chelo le respondió: "Lo es. Yo la llamo Pati".

Dakota insistía: "Es muy currante". Chelo no podía hacer otra cosa que darle la razón: "Sí lo es, siempre lo ha sido". Unos comentarios que le ponían ayer a Patiño en 'Socialité' y que le emocionaban. La presentadora agradecía las palabras, aunque el mensaje no les va a llegar hasta que estén de regreso de Honduras.

Otra de las personas del espacio de Telecinco sobre la que hablaron fue Raquel Bollo. Como si fuesen conscientes de toda la tela que ha tenido que cortar estos días delante de las cámaras por esa pensión de viudedad que ha pedido de Chiquetete. Porque Dakota se preocupó por lo mal que lo tuvo que pasar. Chelo salía en defensa de su compañera: "Lo pasó muy mal, ella sacó a sus hijos adelante, él no la ayudó nada". Y negó con la cabeza cuando la joven le preguntó si Chiquetete no le pasaba la pensión para sus hijos.

"Ella trabajó para Isabel en los espectáculos, me parece... no sé si le planchaba...", añadía Chelo, que parecía tener una de esas noches en las que a una le apetece dejar que tiren del hilo para dar detalles de esas historias que, por su posición laboral sabe.

También tuvo palabras sobre Gustavo González. "Está enamorado de ella", sentenciaba refiriéndose a María Lapiedra. "Totalmente enamorado", daba fuerza a sus palabras, asegurando estar de acuerdo con Dakota en que la gran decepción de la pasada edición de 'Supervivientes', fue precisamente la actriz la que protagonizó la gran decepción en la isla.

