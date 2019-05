23 may 2019

Está dando mucho juego esa pensión de viudedad que está percibiendo Raquel Bollo tras la muerte de Chiquetete, su ex y hombre con el que tuvo dos hijos. Tanto, que el pasado martes era otra de las mujeres de la vida del cantante, Carmen Gahona, la que le afeaba en directo que hubiese pedido dinero alguno.

Nos preguntábamos si esas palabras de Gahona iban a tener respuesta de la Bollo, y las han tenido. La colaboradora de 'Sálvame' ha querido defenderse de esas declaraciones de una de las personas que es de sobra conocido es una de sus máximas enemigas. Así que, le ha dejado las cosas claras -o le ha dado pie para seguir enzarzándose en un cuento de nunca acabar-.

La pensión la pido porque a mi me pertenece" raquel bollo

"Ay que ridícula... Vuelvo a decir lo mismo que el otro día. La pensión la pido porque a mi me pertenece", comenzaba la diseñadora a responder a las palabras de Carmen. "La pensión no es lo que cuentan ni lo que a mi me han ingresado. Son 104 o 107 euros", desvelaba esa cantidad es más simbólica que otra cosa.

Además, Raquel dejaba claro a qué van destinados todos y cada uno de los céntimos de esos algo más de 100 euros que le ingresan mensualmente en la cuenta: "Eso va para mi hija íntegramente, que está estudiando su carrera de Derecho".

María Patiño le preguntaba que durante cuántos años iba a percibir esa ayuda. "Todavía no tengo los papeles como para poder decirte. Pero para Alma es hasta los 25 años porque está estudiando", explicaba ante la audiencia. "No me la conceden solo por ser la viuda, que no es algo que yo diga con orgullo porque no me hubiera gustado ser la viuda porque entonces no hubieran pasado cosas", concluía una Raquel que dejaba claro que ella renunció "a mi manutención compensatoria a los meses que entré en televisión y me la dan por los papeles y las sentencias que tengo".

