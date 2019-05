27 may 2019

"Jamás me manifiesto y procuro ser siempre muy prudente con vosotras porque os tengo muchísimo afecto, pero flaco favor te ha hecho esta tarde Carmen Borrego", comenzaba Jorge Javier Vázquez su crítica a la excolaboradora de 'Sálvame', dirigiéndose a su hermana, Terelu Campos. "El silencio esta tarde le hubiese favorecido y son declaraciones propias de una señora desquiciada e injusta. Me parecen muy injustas. Es para levantarse y darle de hostias hasta en el cielo del paladar. Carmen no mide lo que dice", continuaba.

"Si tuviese un mínimo de inteligencia y de compasión hacia su hermana que esta noche se sienta en el 'Sábado Deluxe' diría al menos hazme la entrevista el domingo. O eso o que te quiera hacer la vida imposible", proseguía con ese discurso que, evidentemente, no ha sentado nada bien a Carmen.

No me lo esperaba de él, se le ha ido un pelín la mano"

Y ha contestado. Borrego ha querido dar réplica a las duras palabras que le dedicó el presentador de 'Sábado Deluxe'. Lo hacía desde el plató de 'Viva la vida' en la tarde de ayer, sincerándose delante de Emma García: "Se me saltaron las lágrimas. No me lo esperaba de él, se le ha ido un pelín la mano".

"Terelu y yo somos muy diferentes, yo estoy convencida de que si llego a estar anoche allí o cojo la puerta y me voy, o a lo mejor tiene que venir hasta la policía al plató. Terelu es mucho más prudente que yo", añadía al respecto, advirtiendo que su reacción hubiese sido mucho más fuerte que la que tuvo su hermana.

Borrego también quiso aprovechar para dejar claro, de nuevo, que las lesiones en el cuello como consecuencia del tratazo de Payasín no fueron ningún paripé. "No he ido de pobrecita. Yo tengo unas lesiones en el cuello y tengo que volverme a operar, cosa que no he dicho hasta este momento", eran sus palabras.

