28 may 2019

Si hay alguien del clan Pantoja que se ha caracterizado siempre por ser un verso suelto y atacar de manera frontal a los miembros de la familia de manera reiterada, abierta y sin remordimientos, esa es Sylvia Pantoja, prima de Isabel. Ya lo hizo cuando Kiko Rivera se coló en la final de 'GH Dúo', instando a los espectadores a que votasen para que ganase el 'reality' María Jesús Ruiz.

Lo ha vuelto a hacer. Con Isabel Pantoja en la isla de 'Supervivientes', ha decidido sumarse a esa ola de críticas que hablan de trato de favor a la concursante estrella de la edición. Y poniendo en entredicho que esa nueva cara que pretende dar de que le apetece muchísimo luchar hasta el final, sea real del todo.

Lo hacía primero criticando que no hiciera, de nuevo, una de las pruebas estipuladas por el programa: "Pues si Isabel no ha querido hacer (una vez más la prueba) creo que pensará: 'Para lo que me queda en el convento...'".

No era su único mensaje. No tardaba en lanzar otro en el que sembraba la duda de sobre por qué ahora Mediaset está echando el resto para que la cantante no tire la toalla: "¿Ahora que pasará? Ya estoy confundida. ¿Quiere Mediaset que se quede Isabel, por lo que ha desembolsado y seguir manteniendo la audiencia? ¿O quiere protegerla y que no sufra más en la isla? ¿Qué pensáis? "Estos cambios me aturden. Aunque añadía una frase desconcertante: "Yo quiero que luche".

Después de ese brote verde de amabilidad, volvía a la carga, usando a Chelo García Cortés como 'cebo'. "Perdonar que lo diga pero... que TORPE está siendo Chelo. Con lo bien que iba y ya apunta a cargarse su concurso por pelotear, para nada, en vez de ir a lo suyo y pasar de cotilleos. Se deja influenciar para que luego de nuevo le den la patada".

