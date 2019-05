28 may 2019

Belén Esteban está emocionada, efusiva y muy melancólica. Este fin de semana ha vivido una despedida de soltera por todo lo alto en Ibiza. Un viaje que ha disfrutado junto a sus mejores amigas, las de toda la vida, y que ha sido tan especial que ha marcado su vida para siempre. Pero, ¿dónde ha ido Miguel?

El destino del futuro marido de la 'princesa del pueblo' para su despedida de soltero era todo un misterio. Algunos decían un lugar, y otros apostaban por otro muy diferente, pero Belén se ha ido de la lengua -queriendo o no- y ha resuelto todas las dudas: Miguel Martos ha estado en Cádiz. "Miguel también ha estado de despedida. Ha estado en Jerez de la Frontera y no en un sitio paradisíaco como ha dicho tu socio Gustavo González", confirmaba la colaboradora de 'Sálvame', dejando atrás cualquier especulación.

Belén, que no se esconde de nada, hizo algo parecido durante su estancia el fin de semana, pues mostró a todos y cada uno de sus acompañantes para que la prensa no estuviera tras ellos cada momento. Allí, disfrutaron del sol de la piscina, comieron en la playa y lucieron camisetas con las frases más celebres de la Esteban, como 'Victor cállate' o '¿Qué hago, Super? ¿Me mato?'. ¿Qué más puede pedir? ¡Ya no queda nada para la boda!

Miguel y Belén se subirán al altar el próximo 22 de junio, en 'La Vera del Henares', una bonita finca ubicada en Alcalá de Henares (Madrid), donde pretenden divertirse, emocionarse y pasarlo bien con sus seres más queridos.

