28 may 2019

Una estaba haciendo su trabajo. El otro, venía cansado del viaje y no tenía muchas ganas de hablar. La situación que se dio entre una reportera y David Bustamante anoche, a la llegada del cantante a la terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas tras unos días en Palma de Mallorca con Yana Olina.

La reportera les pregunta qué tal ha ido en la isla balear y el cántabro, muy educado, le indica que es muy tarde y, de manera cordial, le da las buenas noches. Ella insiste, porque necesita llevar alguna declaración a la redacción.

Así que empieza a preguntar por ese proyecto conjunto que David y Yana van a poner en marcha, indicándole que "se ha contado" que van a emprender ese camino laboral de la mano. "No es que se haya contado, es que lo he dicho yo. Gracias por avisarme de lo que he dicho yo", replica con cierto tono de sarcasmo.

¡Qué poco gusto, de verdad!"

La periodista cambia de tercio y le aborda por el tema de la venta de la casa que, hasta el momento de aquella separación hace algo más de dos años, era su domicilio conyugal junto a Paula Echevarría. "¿Deseando finiquitar ya esa etapa con Paula Echevarría?", son sus palabras.

Es en ese momento cuando Bustamante se revuelve y le afea: "¡Qué poco gusto, de verdad!". Aunque ella trata de justificar que solo está cumpliendo con su tarea, este añade: "Con lo amable que soy siempre con vosotros...".

