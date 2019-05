28 may 2019

Hay quien se desnuda y lo sube a las redes sociales sin más, porque quiere mostrar su cuerpo al mundo. Otros, para celebrar un hito de 'followers' o 'likes'. Y los hay que lanzan mensajes al lado de esa imagen que cuelgan. En este último grupo encontramos a Patricia Steisy, que en medio de esa batalla dialéctica en la que se ha visto envuelta con Oriana Marzoli en estos días, parece estar lanzándole un mensaje.

Bueno, en realidad son dos instantáneas. Por si a alguno no le gusta la primera toma. "En la casa de mi churri ya es verano, ¿y en la tuya? Travis. Y yo llevamos todo el finde en remojo", escribe al lado de ese par de fotos que han desatado todo tipo de comentarios hacia la joven a la que conocimos de la mano de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

La mayor parte de esos comentarios eran críticas. Llegado un punto, no ha aguantado más y se ha visto obligada a defender su libertad de hacer lo que le apetezca y mostrar o no su cuerpo cuando le parezca conveniente. Por mucho que a algunos les parezca una vulgaridad o que pueda extrañar que su pareja le 'permita' lucirse sin ropa ante sus seguidores.

Nadie tiene que dejarme hacer nada porque soy libre"

"A la gente dice que no entiende cómo mi novio me deja subir estas fotos... Solo diré que, en primer lugar, nadie tiene que dejarme hacer nada porque soy libre. Es mi cuerpo y mi cuenta de Instagram. Segundo, él me hace las fotos y está orgulloso de mí, como yo de él. Y, por último, preparados porque vienen curvas y seguiré subiendo lo que me de la gala... Así que a quien no le guste, ciao", expresaba de manera clara.

O lo que es lo mismo, podemos resumirlo en el clásico "al que no le guste, que no mire".

