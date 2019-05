22 may 2019

Guerra abierta. Patricia Steisy y Oriana Marzoli prometen darnos juego en los próximos días, porque si la primera decidió lanzarle un dardo desde su progaram de Mtmad, la primera no está dispuesta a quedarse callada y ya le ha dado la réplica. Porque las palabras de Oriana eran más que fuertes.

"No sabes como estaba follando todo el día con el cinturón polla' eso es lo que decía mientras estábamos cenando en un restaurante de gente cool. Y a mí me daba una vergüencita, pero es que Aless Gibaja me metía a esta chacha hasta por las orejas. Yo siempre como una ONG aceptando los casos perdidos. Poligonera con poligonera, choni con choni y punto", son las palabras que han provocado que Steisy no se quede callada.

Ha sido en Twitter donde Patricia ha querido contestar a las críticas y los insultos de la que ya puedo considerarse como su enemiga: "Pulgarcita, orina o cagada de paloma me llama en su vídeo chacha. Disculpa, chacha es una señora de la limpieza y a mucha honra, pedazo de clasista de mierda que vas de diva y vas mendigando a los tíos para que te paguen cenas, que dices que yo hablo de follar y tú t acuestas con un chico delante mía, eso si que es asqueroso, que le has puesto los cuernos a todos tus novios.

"A la que es diva no le hace falta decirlo convencer a la gente, igual que a un Ferrari no le hace falta correr para que todo el mundo sepa los caballos que tiene. Una diva tiene aguante, tú no has aguantado ni dos días en un 'reality' porque básicamente no vales para nada", añadía, visiblemente enfadada. O, más bien, llena de cólera.

"Ya has tenido que observarme para imitarme hablando, cosa que me dijiste que te encanta como hablo chata, amigas tienes dos contadas, no puedes estar más de 10 minutos sola, cosa que me contaste porque no puedes estar con tus pensamientos porque no te quieres ni a ti misma", continuaba Steisy, que vaciaba todo lo que tenía dentro delante de sus 'followers'.

"No te respeta la gente, ni tus novios, te portas mal con quien se porta bien contigo. Me pegásteis dos empujones y no te denuncié y aún así te sigues metiendo conmigo, eres una infeliz y se te nota solo por el asco con el que hablas a todo el mundo y nunca he decepcionado a Aless Gibaja, tu si que criticaste hasta a la madre de la que se supone que es tu amiga. Eres vomitiva", finalizaba.

