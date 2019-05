28 may 2019

Tamara Gorro ha pasado unos días en Sevilla con su familia, pero, a pesar de haber estado divinamente junto a su marido y sus pequeños, la modelo se ha dado cuenta de algo esencial: la vida pasa. Y no ha podido evitar emocionarse con ello. "Estoy acostumbra a mostrar una parte de mí que incorporé en mi vida hace tres años: la positividad. Pero también tengo mis bajones, y sí, también lloro. No me oculto, es más, lo muestro con la misma naturalidad que diariamente hago con otras publicaciones", confesaba la presentadora durante su viaje de vuelta a Madrid.

Tamara Gorro en uno de sus 'stories' de Instagram. pinit instagram.

La tertuliana ha señalado que este viaje le ha hecho pensar en su abuelo, en cómo "la vejez" pasa por él y, a pesar de estar feliz por poder disfrutar todavía de él, le ha puesto triste en ver esta pequeña evolución. "Me duele y me parte el corazón ver al que siempre fue mi padre así, y tengo miedo, mucho miedo. Pero como siempre he dicho, el miedo paraliza y yo lo voy a eliminar para disfrutar de él y darle lo mejor de este mundo", escribía.

Así, Tamara ha contado el momento en que se dio cuenta de esto, y ha comparado cómo la felicidad y la tristeza pueden darle a la vez, algo que señala "nunca había experimentado". Todo esto, la 'youtuber' ha dicho que tiene un nombre: vida.

