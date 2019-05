27 may 2019

Kiko Rivera y Aneth se llevan mal, eso lo sabemos desde antes de que su nombre resonase en las listas de apuestas de 'Supervivientes 2019', pero... ¿por qué? El hijo de la tonadillera no dudó en explicarlo. Todo sucedió una Nochevieja, cuando Chabelita se presentó en su casa con ella y otras dos amigas. Según cuenta el DJ, vio cosas que no deberían estar pasando en su propia casa.

“Tanto tú como tus amigas, tuvisteis una falta de respeto grandísima”, aseguraba el ex gran hermano a la amiga de su hermana, contando que sus amigas practicaron sexo en el salón cuando todo el mundo estaba durmiendo. "Yo me desperté y lo vi. Y eso es una falta de respeto", detalló, asegurando que nunca volverá a entrar en su casa, independientemente de lo que diga su madre.

Aneth no tolera las palabras de Kiko, y no ha dudado en quedarse callada en su regreso al plató de Telecinco. "Me han llamado bicha, me han acusado de traidora... No me esperaba este linchamiento", confesaba la exsuperviviente. Así, aseguró a Jordi González que se había sentido "disparada por todos los lados sin entender por qué", ya que ella no había tenido que ver en todo aquello. Además, afirma haber hablado con aquellas dos chicas para zanjar el tema y no darle más vueltas.

¿Qué opina Isa Pantoja de todo este revuelo? Muy -poco- a su pesar, defiende 100% a su amiga, afirmando que es una falta de respeto todo lo que su hermano insinúa en las acusaciones. "No hubo sexo en Cantora, y menos en un sofá. Dos personas se liaron y mi madre supo de ello. Éramos gente joven divirtiéndose, nada más", aclaraba.

