29 may 2019

Compartir en google plus

No es la primera vez que vemos a Jorge Javier Vázquez en este estado, pero si hacía tiempo que no lo hacíamos. Un usuario de Twitter grabó al presenatdor de Telecinco en evidente estado de embriaguez en un local de travestis de Chueca y el vídeo, colgado en su cuenta de Twitter, no ha tardado en hacerse viral y en estar en bcoa de todos.

En el mismo se puede ver cómo Jorge Javier trata ponerse en pie, pero dado el estado en el que va, no lo consigue y vuelve a caer al sofá de la sala VIP en la que está acompañado por otra persona a la que intenta hacer gestos de cariño.

pic.twitter.com/cFbLUak0Bk Mermelada se divierte. A su manera. Mariconadas las justas. Y se inspira en el inframundo de los garitos inmundos. — Usuario Único (@francis_uu) 23 de mayo de 2019

Vázquez parece estar recuperando su ritmo de vida normal -más allá de lo laboral también-, después de padecer, hace aproximadamente un mes, un ictus por el que tuvo que ser intervenido. Un susto que pudo terminar en tragedia si no llega a ser porque consiguieron pillarlo a tiempo y recomendarle el tiempo pertienente de reposo.

Encargado de conducir las galas de los jueves de 'Supervivientes 2019', los médicos ya le recomendaron que bajara el ritmo de estrés y que cancelara las actuaciones que tenía marcadas en su agenda con su obra de teatro, 'Grandes éxitos'.

Más noticias sobre Jorge Javier Vázquez...

- Los duros comentarios de Jorge Javier Vázquez sobre Carmen Borrego

- El enigmático mensaje de Jorge Javier Vázquez a Mercedes Milá

- La verdadera relación de Jorge Javier Vázquez y su ex, Paco