30 may 2019

La gala de 'La Voz Senior' no fue nada amable con Paulina Rubio pero ella tampoco con alguno de sus compañeros. David Bisbal se llevó un desprecio importante delante de toda España por no hacer lo que Paulina quería.

El grupo D’Orlando tuvo la grandísima oportunidad no sólo de cerrar la ronda de actuaciones, sino de que tuviesen una actuación final junto a los coaches para cerrar esa etapa del concurso. Cuando estaban preparando la canción que tocarían, Paulina Rubio propuso que cantasen todos juntos 'Bésame mucho', pero al parecer nadie estaba realmente motivado con la idea. "Cantamos 'Bésame mucho' que nos la sabemos todos", decía la artista.

Pero el grupo se había clasificado con 'Lágrimas Negras' y esa fue la canción elegida para cantar todos juntos. Esto a Paulina no le hizo ninguna gracia y no se preocupó por despreciar incluso a alguno de sus compañeros. Ella se quedó sentada en su súper silla de coach aunque David Bisbal el insistió para que subiese "Vente, Paulina", le decía. Ella hizo como que no le escuchaba y como una niña pequeña allí se quedó sentada.

Cada uno estaba centrado en lo suyo, Pablo López al piano, Orozco en la percusión y David que como Paulina no se sabía bien la letra, estaba con el móvil cantando. Al terminar la actuación le dijo "Para la próxima", algo desanimado por su desaire y por romper la dinámica tan divertida de terminar con una actuación todos juntos la dichosa ronda de audiciones a ciegas.

Para más, uno de los concursantes, Juan Mena que había interpretado el mítico bolero 'Cómo fue', también le hizo un desprecio a Paulina. Mientras cantaba le miraba y siguió haciendo bromas con la cantante hasta el último momento de su decisión. Todos pensaban que se iría con ella pero en el último momento decidió irse con Orozco. Desde luego, esa no era su noche y estaba más que dolida. Le tocó a David Bisbal pagar los platos rotos.

