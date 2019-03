5 mar 2019

No hay semana que Paulina Rubio no se meta en el medio de una polémica en 'La Voz'. Por recordar la más reciente, la semana pasada protagonizó una bronca con sus compañeros, que la cadena trató de tapar no emitiendo, y en medio de la que amenazó abandonar el programa para siempre.

Bueno, era la más reciente hasta ayer. Porque, aunque quizás tampoco se esperaba que sus palabras se propagasen a lo largo y ancho del mundo. La cantante se atrevió a hacer un comentario sobre una de las concursantes anoche que ha sido interpretado como un auténtico menosprecio.

"¿Pero con ella qué haces después de dos discos?", son las palabras que han provocado que se levanten ampollas contra ella. Una pregunta realizada a Antonio José, su asesor, tras escuchar cantar a una de las cantantes a la que hizo de menos. Y no fue la única, porque acto seguido, y ante la cara de póker de su compañero, miraba en una libreta sus apuntes mientras decía: "Estos no me gustan, estos me gustan".

Lo que queda más que claro es que, tras su paso por la versión española de este formato internacional, la imagen de la mexicana va a quedar gravemente dañada. Estos comentarios fuera de lugar le han valido para que las redes sociales carguen contra ella, a la que tachan de diva.

Hay quienes, ante esta falta de tacto, se han preguntado por qué la 'coach' es Paulina, cuando realmente el público preferiría que su puesto lo ocupase Antonio José.

