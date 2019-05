30 may 2019

Gustavo González y María Lapiedra han retomado su relación con muchas ganas e ilusión. La última exclusiva inesperada es que están intentando ser padres. Algunos como Mila Ximénez se plantean si es buena idea con lo mal que se llevan pero él dice que sí y que los "soldaditos" están bien ("los espermatozoides" –aclaraba Jorge Javier).

En varias ocasiones durante el rodaje de 'Sálvame' le habían preguntado a Gustavo si no tenía nada que decir y él parecía no enterarse de qué estaban hablando sus compañeros. "¿Gustavo tú tienes una noticia que darnos?", insistía Kiko Hernández delante de las cámaras después de preguntarle en la pausa publicitaria. "Te aseguro que no hay nada que haya que vender o ninguna noticia que tengo que compartir", le decía Gustavo González que, aun pareciendo muy convencido, le decía a Kiko que tenía derecho a dar la noticia si la tenía. ¿Entonces había o no exclusiva? Se puede decir que casi.

Finalmente los colaboradores empezaron a hacer preguntas y el más avispado, Jorge Javier hizo referencia a un posible embarazo. Tras pausas largas de Gustavo y el bombardeo de preguntas de los colaboradores dijo: "Llevamos tiempo y hemos estado intentando que se quede embarazada. Pero no, no está embarazada".

Los rumores no venían de ninguna traición, el caso es que Gustavo intentó hacerse el listillo en redes y los seguidores del programa que son muy listos se dieron cuenta de qué estaba intentando decir. "En redes sociales Gustavo ha colgado una fotografía y se ha desatado la mundial. Ha colgado una fotografía en la Plaza de Castilla de Madrid donde pones: "Aquí hay cuatro torres pero os juro que dentro de muy poco viene la quinta". ¿Te crees que la gente es tonta que no sabe que se está construyendo la quinta? Tienes cuatro hijos, y la gente dice "viene el quinto"", le decía Kiko Hernández dejando claro que esto lo tenían más que pensado. ¡Suerte!

