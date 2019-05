30 may 2019

Violeta y Fabio han tenido sexo en 'Supervivientes', y Julen, ex de Violeta, ha dicho todo lo que piensa de Violeta. Sin escrúpulos la ha tachado de canalla y dice que "con una chica así no quiere estar". Después de estas imágenes, no queda un ápice que se pueda recuperar de su anterior relación.

Cuando Violeta entró en 'Supervivientes' seguía admitiendo que estaba enamorada de Julen. Pero, a unas semanas de estar ahí dentro el tonteo con Fabio era inevitable, mientras el que parecía ser su novio estaba en plató aguantándose los comentarios y fingiendo estar mejor de lo que estaba como él mismo decía.

Violeta para mí es una canalla" Julen

Violeta se puso mala dentro del concurso y se vaciló con que estaba embarazada. A su vuelta, pidió hablar con Julen para acabar con su relación y descubriríamos una nueva Violeta. Una Violeta que Julen no imaginaba. "Si soy sincero, yo tenía una venda en los ojos. Evidentemente puedo entender que dos personas se gusten y lleguen al punto de tener relaciones pero hay que ser consciente de dónde estás", decía ayer en el programa de 'MYHYV' antes de tacharla de Canalla.

La primera vez que Julen y Violeta tuvieron relaciones íntimas fue en la casa de los tronistas y según él, los gemidos se podrían evitar. Ahora, viendo estas imágenes Julen tiene pocas cosas que decir y lo resume diciendo: "A día de hoy, Violeta para mí es una canalla". La hermana de Violeta que estaba a su lado abre los ojos como platos y se prepara para contestarle. "Pienso que una persona no puede tener esa frialdad. Si yo me voy a donde sea mis sentimientos por alguien van a estar ahí. Demuestra la frialdad que tiene de en ningún momento pensar en mí. Que claramente no lo va a hacer ahora porque no lo ha hecho durante todo el concurso", dice apenado.

Todos somos este cangrejito, al escuchar los gemidos de la Violeta. #TierraDeNadie5pic.twitter.com/SO4e6HlBge — Juanma Rodríguez (@xjuaanma) 28 de mayo de 2019

"No creo que mi hermana sea ninguna canalla. Impactan las imágenes pero creo que cada uno está haciendo su vida. Lo que ella hace se ve y lo que tú no", le contesta su hermana que además, recalca que cuando estaban en la primera fase de su relación fue él el que hirió a Violeta.

"Yo llamo canalla a tu hermana porque, a lo mejor no lo es para ti, pero para mí una persona que dice estar enamorada de alguien y hace estas cosas sin ningún escrúpulo y luego… Veo que es innecesario totalmente. Se pueden hacer las cosas pero no hay necesidad de dar el cante", dice para finalizar mientras Nagore se entretenía en empezar una pelea con un mensaje muy claro: Violeta hace lo que quiere con el chico que quiere y está en su derecho.

Más noticias sobre Violeta

- Fabio y Violeta culminan su reconciliación con una noche de sexo en 'Supervivientes'

- Violeta y Julen rompen en directo con un brutal enfrentamiento

- Violeta tiene que abandonar 'Supervivientes 2019'