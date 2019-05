13 may 2019

La historia de Violeta y Julen llega a su fin. Muchos se esperaban que así fuese e incluso que él fuera el motivo por el que tuvo que abandonar el concurso. Después del flechazo de Violeta con Fabio dentro de la isla de Honduras, Violeta hace frente a una dura ruptura en directo con Julen que le reprocha todo lo que ha hecho y dejado de hacer.

Después de entrar en directo con Jordi González, Violeta le pide que le dejen hablar con Julen. Para su sorpresa Julen está en el plató de 'Supervivientes' y de los dos es el que se lanza a hablar sobre la ruptura que está a punto de llegar. "Estoy bastante mal porque me he dejado la cara por nuestra relación. He estado aquí preocupándome por tu hermana, por tu madre, por tu padre, que lo he hecho porque me ha salido y porque pienso que estaba en deuda con ellos porque siempre me han tratado genial. Te voy a querer siempre, Violeta", le dice Julen siendo interrumpido por Violeta en varias ocasiones.

Te voy a querer siempre, Violeta" Julen

Para asombro de la audiencia, en medio de la discusión sale el nombre de Fabio, y no por lo que se ha visto ante las cámaras. Resulta que Violeta sí sabía que él entraba en la isla por un amigo en común. Julen no ha dudado en sacarlo en medio de la discusión. Además ha dicho delante de toda España como se siente ahora mismo: "Que lo único que quería era hablar contigo. Que yo a diferencia tuya sí te he echado de menos. Yo he estado solo, no estoy en una isla desierta como tú pero estoy en mi puta casa solo llorando todos los días, sin comer y no tengo ganas de nada. Yo lo único que he querido es estar con esta chica y me lo paga así".

Violeta que repite una y otra vez que no ha matado a nadie se encoje diciendo que ella no sabía que esto iba a pasar. Y él, sin rodeos le dice que era él quien realmente no se lo imaginaba y que ella "le ha roto el corazón y tres veces lleva ya". "Yo no he hecho nada malo. ¿Volver contigo y pillarme por otro tío? ¡Venga, ya!", le dice Violeta que intenta excusarse porque no puede luchar contra sus sentimientos.

Te pido perdón. No mando en mis sentimientos" Violeta

"Llevo toda la semana pidiéndole al programa que me dejase hablar contigo. Te pido perdón, no mando en mis sentimientos. Si me quieres dejar como una bruja delante de toda España pues lo acepto. Pero es lo que me ha pasado. ¿Qué hago?", zanja finalmente dejando claro justo antes que cuando lo dejaron la primera vez él le dejó "como un trapo" y eso no le importó a nadie.

No sabemos si es 100% certero o lo hace por calmar a la superviviente pero Julen al parecer guarda algunas esperanzas: "A lo mejor en un par de meses volvemos a hablar, se nos pasa el rencor y no pasa nada". Aunque de momento no parece que vaya a haber una posible recuperación no de la relación, siquiera de una amistad.

"Te dije en el coche que te iba a querer toda mi vida porque para mí conocerte ha sido otra movida", le dice Julen desde su lado más sincero y pidiéndole que saque lo mejor de sí en el concurso. "Yo no te he querido hacer daño en mi vida que te he cuidado muchísimo y lo sabes", le dice Violeta dejando claro que no todo se lo ha quedado Fabio.

Más noticias sobre Violeta

- El motivo por el que Violeta tuvo que abandonar 'Supervivientes 2019'

- Violeta tiene que abandonar 'Supervivientes 2019'

- 'Supervivientes 2019': Fabio y Violeta se declaran su amor entre palmeras