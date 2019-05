30 may 2019

"Estoy enfadada conmigo misma porque... Yo era demasiado débil para afrontarlo. Tenía 15 o 16. Nunca debí haberla protegido. Debía haberme protegido a mí misma y no esconder a mi madre lo que había pasado durante varios años y después decírselo". Estas palabras las ha pronunciado Ellen DeGeneres y se refiere a aquella época en la que permitió que su padrastro abusara de ella.

La presentadora, que suele ser la encargada de hacer las preguntas, en esta ocasión era quien daba las respuestas a David Letterman en su nuevo porgrama para Netflix, 'My next guess needs no introduction'. Allí, delante del comunicador, realizó un desgarrador relato de cómo el hombre con el que compartía su madre su vida le tocaba los pechos con la excusa de comprobar si tenía o no bultos y prevenir el cáncer de mama.

Me convenció de que necesitaba tocar mis pechos"

"Cuando mi madre estaba fuera de la ciudad, él me dijo que había sentido un bulto en su pecho, y que necesitaba palpar los míos porque él no quería disgustarla, pero necesitaba tocármelos", comienza Ellen, que añade: "Yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que todos los pechos son diferentes y... en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocar mis pechos. Después intentó hacerlo una vez más, y luego, otra vez más".

Aquello fue solo el comienzo. Con el paso de las semanas, asegura que incluso trató de tirar la puerta de su dormitorio, lo que la obligó, presa del pánico, a dar "una patada a la ventana y salí corriendo porque sabía que eso iba a ir a más".

¿Por qué no dio el paso de enfrentar el problema y contárselo a su madre? Por protección pura, porque "sabía que eso iba a arruinar su felicidad". Algo que, hoy, le lleva a un estado de arrepentimiento que pretende paliar contándolo al mundo e invitando a las jóvenes que se encuentran en una situación similar a alzar la voz en contra de los abusos.

