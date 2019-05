31 may 2019

Isabel Pantoja no se ha quedado con nada dentro cuando ha escuchado el nombre de Alejandro Albalá. Parecía que tenía ganas de rajar de él y de su familia y lo hizo. Ha dicho cosas muy feas y estamos a la espera de que, tanto Alejandro como su madre, le respondan.

Estaban hablando de Dulce, otra de la que no ha medido palabra para criticar cuando ella recuerda las cosas que le dijo Albalá. En ese momento, Omar Montes, ex de su hija, que estaba con ella en la cabaña le pregunta: "¿Qué tal era el Albalá? ¿Era buen muchacho?" y la respuesta de Isabel Pantoja ha dejado loco a todo el mundo. Lo primero porque después de todo lo que él y su madre han hablado de la Pantoja ella asegura que sólo le ha visto dos veces en su vida.

"Es un mierdas" dijo nada más empezar a hablar de él. Y Chelo y Omar que estaban con ella al parecer estaban muy de acuerdo. "A mí según lo que me decía Isa que le sacaba los cuartos y no trabajaba -"Es un jeta", le interrumpía Chelo García Cortés -¡Que era un jeta, exactamente!", decía Omar confirmándolo. A lo que Isabel Pantoja añadió olvidándose de que estaba en 'Supervivientes' y nos íbamos a enterar de todo esto: "Le tengo una demanda puesta a él que te cagas".

"¿Te nombraba el hijo de puta, decía cosas de ti, te insultaba o algo?", sale Omar Montes defendiendo a su ex suegra favorita. "Hablaba de mí y la madre sin conocerme, que yo no he conocido a la madre en ningún momento de mi vida. Ella es podóloga y tiene muchas casas, ¿no? Pues ahora me va a tener que dar una casa. Lo que han ganado hablando de mí me lo van a tener que pagar", zanjaba la tonadillera.

Y aunque Omar le ha contado que sus hijos no se llevan mal con él, o al menos Kiko se ha hecho muy amigo Isabel contestó: "Me da igual como se lleve mi hijo, mi hija, me da igual. Yo a la fea esta la hundo en dos segundos con dos frases nada más. Y no lo he hecho".

