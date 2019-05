2 may 2019

Compartir en google plus

Isabel Pantoja está dando mucho juego en esta primera semana en 'Supervivientes 2019'. Claro, que si tenemos en cuenta lo que se ha rumoreado que cobraría -80.000 euros semanales- y los tratos de favor que se han denunciado que tendría la tonadillera con respecto a sus compañeros en el 'reality', no sería para menos.

A ese 'pack' de programas que habría firmado con Mediaset -siendo jurado de un 'talent' de niños incluido-, el alzamiento de las voces de exconcursantes del espacio por su caché o el que se le permita teñirse el pelo para ocultar las canas, se suma ahora esa presunta cláusula secreta que ha dejado de serlo tras sacarla a la luz 'El Español'.

¿A qué nos referimos? Pues a que la artista habría conseguido firmar que, en caso de que no aguante en la isla y quiera regresar a España, no tendría que abonar la multa que se obligada a pagar a todos aquellos que se van sin ser echados por la audiencia u obligados por un problema de salud.

La cadena habría querido, a toda costa, tenerla contenta para rentabilizar su presencia. Hay que recordar que ese salto desde el helicóptero de Isabel marcó un récord de audiencia en la historia del 'reality', con más de cuatro millones de telespectadores pegados a la pequeña pantalla para verla caer al agua. Y ya saben, esto es un negocio.

Lo cierto es que Isabel, lejos de ser uno de esos 'muebles' que hemos visto en ediciones anteriores, se ha convertido en la reina del 'show'. No hay bronca en la que no ande por medio y ha demostrado que no se le caen los anillos por embadurnarse de barro. Está entregada. O lo que es lo mismo: está recompensando, con creces, a Mediaset, por los esfuerzos que ha hecho para tenerla en 'Supervivientes'.

Más noticias sobre Isabel Pantoja...

- Así es el millonario contrato que Isabel Pantoja ha firmado con Mediaset

- Isabel Pantoja habla de la pérdida de peso de su hijo, Kiko Rivera

- Bárbara Rey se convierte en la mayor 'hater' de Isabel Pantoja