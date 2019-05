31 may 2019

Violeta y Fabio se odian y se aman de un segundo a otro. Antes de la idílica noche de pasión en una isla en condiciones de 'Supervivientes', habían tenido una discusión truculenta. Pero, después de la noche mágica, ¡han vuelto a discutir! Eso sí, ella no se queda con ganas de dar más detalles y contar cómo fue aquella noche.

Si has visto este vídeo de Fabio y Violeta, seguro que te sientes identificado con el cangrejo. La misma cara del cangrejo se nos ha quedado cuando ella ha desvelado más detalles de esa noche. Jorge Javier Vázquez desde el plató le intentó pedir más detalles de la noche que habíamos visto y ella contestaba lo primero: "¿Cómo que habéis visto?".

Todos somos este cangrejito, al escuchar los gemidos de la Violeta. #TierraDeNadie5pic.twitter.com/SO4e6HlBge — Juanma Rodríguez (@xjuaanma) 28 de mayo de 2019

¿Qué pensabas Violeta que en un reality donde hay millones de espectadores este vídeo no iba a salir a la luz? No es una hora sin cámaras de 'GH', esto es más peligroso y cómo no, había un cámara. Pero dándole igual si lo habían visto o no, Violeta le contó el éxito de su noche: "Sí, sí, llegamos al final".

El presentador quiso saber cómo había estado y su respuesta fue un poco menos pasional que la que le contó a sus compañeros en la que decía que no es explicaba de dónde habían sacado tanta energía: "Sin comer, con humedad, pegados de arena, lloviendo… No era la primera cita idílica, deseada, que hubiese tenido en Madrid pero fue muy bonita". "¡Pues ya teníais ganas!" le decía Jorge Javier mientras ella asentía. "La próxima si eso en Madrid", decía Violeta que no se puede ni imaginar el revuelo que hay fuera del reality con su escenita con Fabio. ¿Qué dirá cuando escuche las declaraciones de su ex Julen al respecto?

