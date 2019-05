30 may 2019

La escena de sexo entre Fabio y Violeta está dando mucho, pero mucho que hablar. La relación amorosa entre los concursantes parecía haber llegado a su fin hace apenas un par de días, pero, al parecer, estaban cogiendo carrerilla para lo que estaba por venir. Vamos, que el cumpleaños de Fabio fue una celebración por todo lo alto, con la cámara y medio país por testigo. Y claro, todo el mundo ha opinado al respecto.

Ayer fue Julen -ex de la superviviente- el que daba su visión sobre lo que había sucedido: "A día de hoy, Violeta para mí es una canalla", decía, tajante, durante la gala de anoche. "Una persona no puede tener esa frialdad. Demuestra la frialdad que tiene al no tener ningún reparo ni pensar en mí", contaba. Unas palabras a las que le llovieron todo tipo de comentarios. Y ahora es Nicole Mazzocato -ex de él- quien ha querido hablar al respecto.

"Les pido que no me relacionen con mi expareja. Tengo alma y modestia. No soporto a los que se humillan o causan un escándalo para que hablen de ellos. Esa no es mi vida. Tengo otro compañero y estoy feliz. Por favor, respetadme. Gracias”, ha escrito la modelo italiana en su cuenta de Instagram, en un intento de alejarse de cualquier polémica. Nicole y Fabio estuvieron juntos 4 años y cortaron poco antes de comenzar 'Supervivientes', pero ahora, ella parece que también está feliz lejos del argentino.

