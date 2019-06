1 jun 2019

Compartir en google plus

¡Ha llegado el gran día! El 1 de junio de 2019Eva González y Cayetano Rivera celebran el bautizo de su hijo Cayetano en Ronda. Un sitio más que importante para Cayetano Rivera, y como dice Eva "por ende para ella también".

"Muy bonito, en Ronda, que para Cayetano es muy especial y por ende para mí también. Estamos muy contentos. La gente se ha volcado con nosotros una vez más", le decía Eva González a los reporteros que estaban en las puertas de la Iglesia del Espíritu Santo de Ronda donde han realizado el bautizo del pequeño Cayetano.

Todo es especial en este bautizo puesto que el sacerdote es el mismo que ofició la boda de Eva González y Cayetano. Y, los esperados padrinos, serán los mejores amigos de la pareja: Gloria Guillén del pueblo de Eva y Mikail, amigo de Cayetano de Barcelona. Por si fuera poco, el lugar del banquete será en el Recreo de San Cayetano donde el mismísimo Cayetano Rivera jugó y creció de pequeño como en la foto que hace unos días compartía en su Instagram.

El extra de la presentación fue confirmar que con Lourdes Montes todo sigue tan de maravilla como siempre. Esta era su primera aparición pública después de los rumores pero en eso se han quedado. Por su parte Francisco Rivera también tuvo la oportunidad de decir lo que significaba para él este día a pesar de haber llegado algo tarde junto a su mujer.

"Es bonito, muy importante. Somos católicos y esto es muy importante. Es bonito que continúe la historia. Otro Cayetano, otro Ordoñes que se bautiza en Ronda donde se bautizó mi abuelo, pues la verdad es que es muy bonito", comenzaba su intervención. Sin embargo, tan importante que no pudo cuadrar su agenda para este día. Francisco Rivera tiene un evento benéfico torero y no puede faltar a su compromiso por lo que no estará en el reencuentro familiar y se sumará solamente a la noche de celebración.

Más noticias sobre Eva González

- La foto más tierna del hijo de Eva González en su primer día de parque

- El motivo por el que Eva González no conoce al hijo de Francisco Rivera

- Francisco Rivera zanja la polémica suscitada por su comentario sobre el suicidio de Iveco