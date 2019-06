3 jun 2019

Una de las mayores pilladas que se han hecho en 'Supervivientes 2019' fue a Isabel Pantoja. La tonadillera se olvidaba de que estaba en un reality y se dedicaba a criticar sin piedad a Alejandro Albalá y a su familia. Él ha decidido contestarle y ponerla en su lugar pues según su versión no ha dicho más que mentiras.

"Es un mierdas" decía la Pantoja a Omar Montes y Chelo García Cortés en la isla de Honduras mientras los otros concursantes le llamaban jeta por vivir de Chabelita. Su madre también contestó a todo esto y dejó claro que cuando estaban juntos era un chaval de 20 años que estaba estudiando. Albalá no era millonario ni hijo de millonarios. Igualmente los ataques se los ha llevado todos él.

"Yo nunca le he faltado el respeto ni a Omar, ni a Isabel Pantoja ni a Chelo. Ha dicho demandas que no existen. Ha dicho que a mí me ha visto dos veces cuando yo la he visto 300 500. Que si la hubiese visto dos veces mejor. Es una persona que me da igual. Si ella dice que soy un mierdas, pues mira, ya es la tercera o cuarta. En 5 minutos no ha parado de mentir", le contestaba a la Pantoja en una llamada telefónica y dejó claro que él no había hablado nada de ella y que su madre no se merecía aquellas palabras tampoco.

"No creo que sea el mejor ejemplo para que empiece a hablar de una persona. Yo nunca he hablado de ella mal, ni la he insultado, ni la he dejado a ella por los suelos. Mi madre tampoco se había metido con ella de estas maneras de llamarla fea y eso. Tendría que darle hasta las gracias yo creo. Al final bastante he aguantado yo de ella y de su hija como para estar con estas tonterías", zanjaba el tema del clan Pantoja. Pero para su padre también tenía unas duras y rotundas palabras: "A cada cerdo le llega su San Martín".

Más noticias sobre Alejandro Albalá

- Isabel Pantoja critica sin piedad a Alejandro Albalá

- Paz Guerra contesta a los ataques de Isabel Pantoja

- Los comentarios machistas de Alejandro Albalá a Sofía Suescun