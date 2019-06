1 jun 2019

Isabel Pantoja se ha olvidado oficialmente por un momento que estaba en 'Supervivientes 2019' y ha rajado sin piedad de Alejandro Albalá y de toda su familia. No es la única que se ha ido de la lengua criticando a otros famosos de la tele, pero es Isabel Pantoja y es de la que el vídeo se iba a hacer viral… Era de esperar.

Eso sí, lo que no era de esperar es que la contestación de la madre de Alejandro Albalá, Paz Guerra, fuese tan oportuna, seria y rotunda como lo ha sido. Según cuentan en el programa se levantó más que agobiada con más de 40 llamadas de medios y miles de WhatsApp preguntándole o intentando que contestase a los comentarios de Isabel. Y, cómo no, lo ha hecho en 'Sálvame' con una llamada que no ha dado lugar a ningún tipo de dudas.

Todo lo que he callado lo contaré al juez" Paz Guerra

"¿Qué demanda me va a poner si yo nunca he hablado de ella? Pero si me quiere poner una demanda que me la ponga, entonces yo, todo lo que he callado lo contaré al juez", decía nada más comenzar a defender una por una las cosas que dijo la tonadillera. Y aclaró qué fue exactamente lo que había hablado de ella: "Lo único que he dicho, que me preguntaron: "¿Conoces a Isabel Pantoja?" dije yo: "No, no la conozco ni tampoco tengo ningún interés. Si eso es hablar mal de una persona, perfecto".

Pero lo mejor de todo es que sus respuestas tenían muchas pullitas más que estudiadas puesto que a lo de sus estudios y casas le dijo: "Y luego, con respecto a mí, que dijo que si yo tenía carrera… Sí, las tengo, porque me las he sudado, las he estudiado y he sido responsable. Y que dé gracias a Dios que la gente estudiamos carreras que gracias a eso a ella le han prescrito una latita de chóped, el señor médico. De todas formas, es que esta mujer tampoco es un Premio Nobel de nada, vamos. Y de matemáticas menos, porque suma dos y dos y le salen decimales. Porque todo lo que cuenta son decimales que sé de dónde ha sacado". ¡Zasca! Ha intentando bajar de un plumazo a Isabel Pantoja de su pedestal. ¿Conseguirá que le crean a ella?

¡Que deje ya de criticar!" PAZ GUERRA

"A mí se me hundirá con dos palabras pero a ella no necesita nada para hundirse porque ella sola se está hundiendo", decía para aclarar que su hijo era un niño cuando estaba con Chabelita: "Esta mujer lo que tiene es que cantar, por lo visto canta bien, pero pronunciar pronuncia muy mal porque le llamó mierda y le llamó jeta. No, perdona, tenía 20 años. Era un niño que era estudiante, evidentemente no era millonario ni hijo de millonarios. Punto y pelota. ¡¿Que todavía no lo ha entendido?! ¡Que tenía 20 años! Que deje ya de criticar".

Por último, sobre su hija Marta a la que Isabel Pantoja la llama "la monja", Paz Guerra les lanzó otra indirecta: "Estoy encantada que digan de mi hija "la monja" y que no se refieran a ella con otros adjetivos. Así que ¡que apunten! Ya está bien. Si todo va a ser peloteo a la señora Pantoja… Estoy hasta las narices. Porque es que esto a santo de qué viene. Que sigan grabando, que la dejen. Y que cuente cosas más interesantes que tiene muchas que contar y también en relación a mi familia. A ver si suelta una de las cosas pero de las ciertas".

Más noticias sobre Isabel Pantoja

- Isabel Pantoja critica sin piedad a Alejandro Albalá

- Isabel Pantoja, acusada de robar en 'Supervivientes 2019'

- El tenso cara a cara en los juzgados de Chabelita Pantoja y la madre de Alejandro Albalá