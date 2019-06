4 jun 2019

El veranito cada vez está más cerca. El calor ya ha llegado para dejar guardar las chaquetas en lo más profundo del armario y sacar los bañadores, y nuestros 'celebrities' están encantados con el cambio. Carlota Corredera es una de ellas, pues acaba de comenzar junio y ya ha publicado una imagen en ropa de baño dando envidia a todos su seguidores.

"¡Bienvenido junio! #mimesfavorito #formentera #yahueleaverano #sinfiltros", comentaba la presentadora de 'Sálvame' en una publicación de su Instagram, una manera muy buena de dar la bienvenida a la esperada estación. En la imagen, luce un bañador negro mientras se baña en la piscina con una sonrisa que demuestra que le encanta disfrutar de las aguas cristalinas.

Así, la presentadora ha recibido una gran cantidad de comentarios diciéndole lo divina que está, ¡y no es para menos! Se nota que está muy orgullosa de ella misma y de lo que ha ido consiguiendo a lo largo de los años. "Te veo preciosa y guapísima, me encanta verte así de feliz y contenta. ¡Siempre agradeceré que me dieras ánimos y fuerza en mi lucha! Esta foto me ha alegrado el día", comentaba una de sus seguidoras. Además, este fin de semana ha disfrutado con sus amigas del programa de Mediaset para celebrar la despedida de soltera de Belén Esteban, en un hotel de la capital.

