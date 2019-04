19 abr 2019

Víctor Sandoval recuerda la historia de Narnia, una perrita que encontraron muy enferma y que había conseguido un nuevo hogar. Nadie podía esperarse que ese vídeo hiciese llorar a Carlota Corredera que recordó uno de sus peores momentos presentando 'Sálvame' tras conocer una de las peores noticias que había recibido nunca.

"Es que cuando habéis dicho 27 de julio me he acordado que ese fue el día que me dijeron que tenía un tumor, que era un quiste, pero que en ese momento pues me lo dijo mi doctora a la 1 y media de la tarde. Yo llegué aquí muy asustada aquí y hablé con David que era la única persona que lo sabía", cuenta ella de cómo comenzaba a afrontar la noticia que le habían dado de que tendría que ser intervenida por un quiste en un pecho. Hasta el momento sólo sabía que era un tumor, no tenía datos de lo que aquello podría significar en su vida.

"Cuando empezamos a hablar de que tenía un tumor tenía que estar muy entera porque mi madre no sabía nada" apunta la presentadora que se aguanta las lágrimas y se emociona más que ese mismo día en directo en 'Sálvame' donde le tocaba presentar y la historia de Narnia le vino muy bien.

"Por suerte a las 48 horas me dijeron que era benigno y que no tenía nada de qué preocuparme pero esa tarde fue una de las peores tardes de 'Sálvame' y me alegro de que haya acabado todo bien para Narnia y también para mí", comenta. Nos alegramos que las lágrimas sean ahora de felicidad por las dos.

