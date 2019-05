31 may 2019

El pasado 28 de abril se cumplieron diez años de la primera emisión de Sálvame (Telecinco), un programa que a Carlota Corredera, una de sus presentadoras, "le ha cambiado la vida"…

Para mí es muy emotivo, porque cuando has trabajado en tantos programas, detrás de las cámaras, sabes lo mucho que cuesta que duren en antena, por eso me emociona saber lo que hemos entretenido y aportado al público, pero también pensar en las personas del equipo a las que hemos conseguido dar una estabilidad en estos diez años.

Corazón Ha sido una década, seguro, irrepetible y, lógicamente, habrá tenido de todo… Al echar la vista atrás, ¿qué ve?

Carlota Corredera Pues que en 'Sálvame' me han pasado las cosas más importantes de mi vida: he conocido a mi marido, he sido madre y, de pronto, soy presentadora… Vendrán otros programas y ojalá sean muchos, porque significará que seguiré viviendo de lo que más me gusta, pero este es irrepetible, es el programa de mi vida, porque es donde me ha pasado lo más importante que tengo.

C. Yo recuerdo a una Carlota, entonces tímida, que se escondía de las cámaras…

C.C. Precisamente, cuando se cumplió ese décimo aniversario, subí una imagen a Instagram de la primera vez que Rubén Torrejón, el realizador, decidió sacarme en plano. Mi reacción fue bajar la cabeza y taparme con los folios, pero pasó algo muy bonito, mi madre, que vive en Vigo, me dijo: "no me gusta que te tapes la cara porque yo te veo muy de vez en cuando y así, sé si estás bien". ¡Me pareció tan tierno!... Así fue surgiendo una de las esencias del programa: enseñar lo que antes no se mostraba, tener los móviles encendidos… y tantas normas que nos hemos ido cargando.

C. De 'Sálvame' se ha dicho prácticamente de todo: bueno, malo y regular, pero hay una cosa que sí han tenido presente en numerosas ocasiones y es dejar un espacio para la solidaridad…

C.C. Es cierto que, cada vez que ha tenido oportunidad, ha dado espacio para ello. Cuando mi niña tenía nueve meses, me mandaron junto a mi marido a la India, porque la Fundación Vicente Ferrer había pedido a la cadena que potenciásemos, de alguna manera, los apadrinamientos para mantener lo que habían conseguido en Anantapur, la zona más pobre de la India rural. Cuando me lo pidieron, no lo dudé, porque pensé: mi niña va a estar muy bien atendida por mi madre y yo podré ayudar a muchos niños. Se consiguieron 3.500 apadrinamientos. La respuesta del público fue increíble. Cada vez que ha habido una ventana a la solidaridad en Sálvame, la gente se ha volcado. Para mí es un orgullo que el programa sea un escaparate y altavoz de muchas causas, porque me encantaría que con los impuestos que pagamos, cubriéramos todas las necesidades de la gente, pero no es así, ¡hay tantas personas que necesitan ayuda! Además, ahora que soy alguien conocido, si no diera voz a quien nos necesita, sentiría que estoy traicionándome a mí misma y a la educación en valores que he recibido de mis padres. Colaboro con varias ONG: soy madrina de Nico Contra el Cáncer Infantil, colaboro con la Fundación Aladina, tengo tres niñas apadrinadas de la Fundación Vicente Ferrer, soy de Cruz Roja, de Unicef, colaboro con Alborear… Es que, ¿cómo decir que no cuando hay alguien que te pide ayuda? Hay tanta gente que necesita cosas que, a veces, me provoca mucha frustración no poder echar una mano a todo el que lo necesita. En el fondo, a mí, la solidaridad siempre me ha parecido un acto de egoísmo, aunque suene contradictorio.

Carlota Corredera colabora con varias ONG. pinit j. Gámez

