4 jun 2019

Alejandra Rubio, a sus 19 años, todavía se está labrando el camino a su futuro. Alejada de la televisión, la hija de Terelu tiene un sueño profesional: ser abogada. Y, por ello, esta semana se va a presentar a los exámenes de Selectividad -ahora llamada EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad)- con el fin de tener una plaza en Derecho.

Así, aunque nunca se ha presentado a las pruebas de acceso, no es la primera vez que pisa un campus universitario, pues la modelo comenzó la carrera de diseño de moda en una privada el pasado curso, pero al poco tiempo se dio cuenta que su vocación no iba por ese camino y decidió abandonar. Durante este año, ha estado centrada en su trabajo como 'influencer' y todo lo que engloba ser popular por redes sociales, por lo que no ha perdido el tiempo.

"He dejado de estudiar. La carrera que estaba estudiando era diseño de moda, personalmente a mí no me aportaba lo que me imaginaba que me iba a aportar. Me he equivocado, estas cosas pasan. Creía que lo tenía clarísimo desde pequeña pero no es lo que me gusta y al final decidí contárselo a mis padres el día de Reyes. Ellos me apoyaron", contaba en su día en una video de 'Mtmad', el canal en el que colabora, y que ha repetido en 'stories' para todos aquellos que se preguntaban qué está preparando.

La nieta de María Teresa Campos, que vive en Madrid, ha comenzado hoy, 4 de junio, con los primeros tres exámenes de la prueba para continuar con el resto de asignaturas el miércoles (5) y jueves (6). ¡Mucha suerte!

