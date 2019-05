31 may 2019

Alejandra Rubio está tentada a participar en 'GH VIP 7' según cuenta Kiko Hernández. Pues la productora se está planteando convertirla en la próxima estrella del reality de los Vips. Aunque con ella todavía no han hablado o al menos no se conoce, sí que Terelu ha hecho ciertas declaraciones.

Kiko Hernández contaba en el plató de 'Sálvame': "Desde hace una semana, hay una seria intención por parte de una productora que todos conocemos de que la hija de Terelu Campos, Alejandra, participe en la próxima edición de 'Gran Hermano VIP'". Pero también insiste en que a la propia Alejandra nadie le ha dicho nada.

"A mí lo que me han dicho es que no se lo han notificado a la propia Alejandra, sino a su madre. A Terelu Campos, que ha dicho que es inviable. Que ni siquiera le iba a pasar la oferta, la intención de la productora de intentar negociar con ella", afirma. Aunque, conociendo el panorama de las Campos, ¿se meterá Alejandra en televisión? Ella siempre se ha mantenido alejada de los realities porque lo de contar su vida ya lo hacían su abuela, su tía y su madre ella prefería mantenerse al margen. Pero entrar en 'GH VIP' es un margen demasiado fino para no estar luego todo el tiempo en televisión.

Antes se heredaban los reinos, y algunos padres las empresas a sus hijos, ahora al parecer se dan los puestos en televisión. Al final Rafa Mora va a tener razón y Alejandra Rubio sí que quiere entrar en la televisión más que Anita Matamoros o cualquier hijo de estos famosos tertulianos de Telecinco. Pero recordemos que la familia Campos se enfadó con él por estas declaraciones, ¿qué dirán si Alejandra acepta ir a 'GH VIP'?

